Тяжелые времена: Европа в раздрае перед приходом нового президента США

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Европа сейчас находится в состоянии абсолютного раздрая. Победа Дональда Трампа оказалась той самой проверкой на прочность всей сложившейся в ЕС системы управления, которую в итоге ЕС явно не прошел.