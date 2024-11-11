Тяжелые времена: Европа в раздрае перед приходом нового президента США

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Европа сейчас находится в состоянии абсолютного раздрая. Победа Дональда Трампа оказалась той самой проверкой на прочность всей сложившейся в ЕС системы управления, которую в итоге ЕС явно не прошел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии