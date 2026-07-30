Александр Сандрачук перенес две тяжелые травмы и сразу принес победу.Один из незаметных результатов первого тура РПЛ — волевая победа махачкалинского «Динамо» в Воронеже над, вероятно, прямым конкурентом в борьбе за выживание «Факелом».
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