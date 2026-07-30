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«Задели слова Аршавина: «Ты должен спать с мячом». Интервью героя старта РПЛ — он мечтает вернуться в «Зенит»

«Задели слова Аршавина: «Ты должен спать с мячом». Интервью героя старта РПЛ — он мечтает вернуться в «Зенит»

Александр Сандрачук перенес две тяжелые травмы и сразу принес победу.Один из незаметных результатов первого тура РПЛ — волевая победа махачкалинского «Динамо» в Воронеже над, вероятно, прямым конкурентом в борьбе за выживание «Факелом».

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