Ремонт без перепланировки: Стильная гостиная в хрущевке

Жизнь в старой хрущёвке может быть сложной, особенно если квартира долгое время не видела ремонта. Молодая пара, купившая квартиру 60-х годах постройки, столкнулась с этими сложностями, но смело решила начать ремонт без перепланировки, с гостиной.
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