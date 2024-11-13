Ремонт без перепланировки: Стильная гостиная в хрущевке

Жизнь в старой хрущёвке может быть сложной, особенно если квартира долгое время не видела ремонта. Молодая пара, купившая квартиру 60-х годах постройки, столкнулась с этими сложностями, но смело решила начать ремонт без перепланировки, с гостиной.