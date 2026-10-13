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Владимирские новости

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Для владимирских студентов могут измениться правила восстановления после отчисления из вузов

Для владимирских студентов могут измениться правила восстановления после отчисления из вузов

Отчисленным студентам могут запретить возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет. Проект приказа Минобрнауки вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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