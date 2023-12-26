Нужен ли ребенку штамп о гражданстве, если у него есть загранпаспорт РФ

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие родители задают вопрос: необходимо ли проставление штампа, подтверждающего наличие гражданства у ребенка, у которого есть заграничный паспорт Российской Федерации? На этот вопрос ответил начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю полковник полиции Владимир Чекменев.