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Закон, порядок, государство

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Нужен ли ребенку штамп о гражданстве, если у него есть загранпаспорт РФ

Нужен ли ребенку штамп о гражданстве, если у него есть загранпаспорт РФ

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие родители задают вопрос: необходимо ли проставление штампа, подтверждающего наличие гражданства у ребенка, у которого есть заграничный паспорт Российской Федерации? На этот вопрос ответил начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю полковник полиции Владимир Чекменев.

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