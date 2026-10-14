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Контрафронт

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Ирак: двое солдат были убиты и трое ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства...

Ирак: двое солдат были убиты и трое ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) Исламского государства (ИГ) в Вади Згайтун, округ Дакук, провинция Киркук.

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