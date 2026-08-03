Rubytech и НВТ-Системы подтвердили отказоустойчивость решения для промышленной автоматизации

Группа Rubytech и компания «НВТ-Системы» (группа «Эксара») объявили об успешном завершении функциональных и нагрузочных испытаний, подтвердивших совместимость Машины управления технологическими процессами «Скала^р» (ПАК АСУ ТП) с отечественным программным комплексом «АРКС».
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