Инвесторы пожаловались на «Лукойл» в ЦБ за нераскрытие финрезультатов за 2022г

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 24 марта направила письмо директору департамента корпоративных отношений Банка России Екатерине Абашеевой с просьбой рассмотреть «существенные нарушения» «Лукойлом» правил раскрытия финансовой отчетности, пишут “Ведомости” со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил представитель АВО.
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