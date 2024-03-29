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Инвесторы пожаловались на «Лукойл» в ЦБ за нераскрытие финрезультатов за 2022г

Инвесторы пожаловались на «Лукойл» в ЦБ за нераскрытие финрезультатов за 2022г

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 24 марта направила письмо директору департамента корпоративных отношений Банка России Екатерине Абашеевой с просьбой рассмотреть «существенные нарушения» «Лукойлом» правил раскрытия финансовой отчетности, пишут “Ведомости” со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил представитель АВО.

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