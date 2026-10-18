Решение президента США Дональда Трампа отложить введение новых санкций против России вызвало критику как среди демократов, так и среди представителей его собственной Республиканской партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
- JF МИД КНР подтверди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым