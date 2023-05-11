Военное обозрение

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ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и местам размещения личного состава ВСУ в Краматорске и Константиновке

ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и местам размещения личного состава ВСУ в Краматорске и Константиновке

Военные объекты вооруженных сил Украины на территории Краматорска и Константиновки, расположенных на оккупированной украинскими формированиями территории Донецкой Народной Республики (Россия), подверглись мощным ударам со стороны российских войск.

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