⚡️Глава администрации Сак Александр Овдиенко принял решение об увольнении Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что чиновник принял решение об увольнении по собственному желанию.
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⚡️Глава администрации Сак Александр Овдиенко принял решение об увольнении Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что чиновник принял решение об увольнении по собственному желанию.