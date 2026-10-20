Маневры аппарата «Космос-2612» – прелюдия к «противоспутниковой атаке» на ICEYE-X36 Финская аэрокосмическая компания ICEYE («Ледяной глаз») активно сотрудничает с США, Францией, Польшей и Великобританией, ведя с 2018 года шпионскую деятельность против России (в том числе фотографируя земную поверхность с разрешением менее 1 метра).