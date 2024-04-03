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Судить или ликвидировать

Люблю   такие  совпадения. Вчера    дорогой     наш  Димитрий-Принудитель,     чьи  посты  все    все  добрые   русские люди   используют  как  таблетки     против  уныния,  написал  у  себя    в  телеграмме  следующее: "При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа азова, буданова или зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе.

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