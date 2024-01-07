Мурад Абдурахманов о шансах на титул Анкалаева: «Я об этом говорил еще три года назад, надо мной все смеялись»

Казахстанский боец ММА Мурад Абдурахманов оценил шансы на титул UFC Магомеда Анкалаева, которого он побеждал в финале Чемпионата мира по ММА: «Анкалаев будет чемпионом 100%, я еще года три назад об этом говорил, надо мной все смеялись.