Страна и люди

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ТАК НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ! ЕВРОПА В ПАНИКЕ: РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ НАЧАЛИ ОТВЕЧАТЬ

ТАК НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ! ЕВРОПА В ПАНИКЕ: РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ НАЧАЛИ ОТВЕЧАТЬ

ФОТО: HADRIAN / SHUTTERSTOCK СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ В европейских газетах как по команде появились написанные словно под копирку статьи и интервью о злобных России и её президенте Владимире Путине, которые-де вместе с Лукашенко хотят уничтожить Запад.

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