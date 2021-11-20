ТАК НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ! ЕВРОПА В ПАНИКЕ: РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ НАЧАЛИ ОТВЕЧАТЬ

ФОТО: HADRIAN / SHUTTERSTOCK СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ В европейских газетах как по команде появились написанные словно под копирку статьи и интервью о злобных России и её президенте Владимире Путине, которые-де вместе с Лукашенко хотят уничтожить Запад.
ФОТО: HADRIAN / SHUTTERSTOCK СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ В европейских газетах как по команде появились написанные словно под копирку статьи и интервью о злобных России и её президенте Владимире Путине, которые-де вместе с Лукашенко хотят уничтожить Запад.
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