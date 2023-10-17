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"Известия": бюджет России в 2024–2026 годах может недополучить до 335 млрд рублей

"Известия": бюджет России в 2024–2026 годах может недополучить до 335 млрд рублей

Российский бюджет в 2024-2026 может недополучить до 335 млрд рублей из-за снижения поступлений от НДС на товары и услуги внутри страны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета.

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