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Что делать, если ребенок ворует: мнение психолога

Что делать, если ребенок ворует: мнение психолога

Проблемы в школе, попытка отомстить и другие причины подобного поведения фото: Shutterstock/Fotodom.ruУзнать, что ребенок ворует — сложное испытание для любого родителя.

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