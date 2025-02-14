Что делать, если ребенок ворует: мнение психолога

Проблемы в школе, попытка отомстить и другие причины подобного поведения фото: Shutterstock/Fotodom.ruУзнать, что ребенок ворует — сложное испытание для любого родителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Умер актер Олег Стриженов: как выглядят и чем занимаются внучки легенды советского кино
- В России будут платить пособие парам, женатым больше 30 лет: когда и на каких условиях его можно получить
- «В минуты отчаяния думал, что не выдержу и уйду»: куда пропал актер шоу «33 квадратных метра» Сергей Белоголовцев
Свежие комментарии