Бастрыкин взял под контроль проверку хостела для мигрантов в Петербурге

Постояльцы нарушают общественный порядок и не соблюдают режим тишины Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях миграционного законодательства в Центральном районе Петербурга.
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