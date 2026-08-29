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Республика көне алдыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген искәрттеләр

Республика көне алдыннан Татарстан Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Сәмигуллин ТР халкына мөрәҗәгать итте.

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