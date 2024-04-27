Норвегия передаст Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4

Глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам выступил с заявлением о том, что власти страны приняли решение о передаче Украине $13 млн, которые будут направлены на обслуживание танков Leopard 2 A4.
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