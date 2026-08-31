Мария Куликова рассказала о съёмках 14-го сезона «Склифосовского», личной жизни и горькой утрате в команде

На счету Марии Куликовой уже свыше сотни ролей в кино и сериалах, но зрители с особым трепетом ждут её возвращения к образу хирурга в медицинской драме «Склифосовский».
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