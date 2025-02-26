ВЦИОМ: 49% россиян выступили за возвращение смертной казни

Каждый второй россиянин выступает за возвращение смертной казни. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты исследования оказались в распоряжении РБК.
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