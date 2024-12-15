Челябинский контрактник во время самоволки украл 16 айфонов

Похитителя ловили в Магнитогорске, Екатеринбурге и Башкортостане.В Челябинской области военнослужащего-контрактника приговорили к 11-летнему сроку в колонии общего режима за кражу 16 iPhone и самовольное оставление части.
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