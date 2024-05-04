Саитов: на спортбазах в Подмосковье для юных белгородцев создали все условия

Около полусотни детей из Белгородской области доставили на спортивную базу в Подмосковье. Двукратный олимпийский чемпион по боксу, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов в интервью Ксении Присекиной на 360.
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