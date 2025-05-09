Станислав Воскресенский лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейным Днём Победы

<p> По традиции губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил по телефону ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ивановской области, а также лично пообщался с фронтовиками, которые стали почетными гостями торжественного митинга и шествия войск ивановского гарнизона, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы.