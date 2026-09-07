Мостовой поблагодарил Галактионова за доверие в дебютном матче

Вингер «Локомотива» Андрей Мостовой после победы над «Балтикой» в матче 7-го тура РПЛ поблагодарил главного тренера Михаила Галактионова за доверие.
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