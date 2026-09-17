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Рязанские новости

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Управление МЧС предупредило рязанцев о тумане 17 сентября

Управление МЧС предупредило рязанцев о тумане 17 сентября

Жителей Рязанской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях утром 17 сентября.Жителей Рязанской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 17 сентября.

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