В Совфеде рассказали про новый штраф за опасную езду на дорогах

За опасную езду на дорогах россияне могут получить штраф три тысячи рублей в рамках нового КоАП. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
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