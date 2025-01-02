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Всё о женщинах

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Волгоградцы узнали, как справиться с завистью, если все в отпуске, а ты работаешь

Волгоградцы узнали, как справиться с завистью, если все в отпуске, а ты работаешь

Никишина Вера Борисовна, доктор психологических наук, профессор, директор института клинической психологии и социальной работы рассказала, как почувствовать себя лучше, если кто-то уезжает в отпуск, а вы вынуждены работать.

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