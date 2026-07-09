Зачем СССР понадобился «Дарьял». Радар высотой 100 метров потреблял энергии как целый город

В 60-х годах противостояние СССР и США шло на запредельных скоростях. Одним из главных элементов советского щита стала станция «Дарьял» — исполинская машина, приемное здание которой поднималось на 100 метров.
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