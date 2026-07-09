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Зачем СССР понадобился «Дарьял». Радар высотой 100 метров потреблял энергии как целый город

Зачем СССР понадобился «Дарьял». Радар высотой 100 метров потреблял энергии как целый город

В 60-х годах противостояние СССР и США шло на запредельных скоростях. Одним из главных элементов советского щита стала станция «Дарьял» — исполинская машина, приемное здание которой поднималось на 100 метров.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
пиндосы, создавая подобное, с жиру бесились, а камуноидный режим, при бедном , а порой и нищем, населении в войнушки играл - 100 тыщ танков, десятки тыщ ядрёных ракет, радары-мангалы....а в магазинах мяса нет, молоко из порошка...
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4 н.
Сергей Гуляев
Надоел(а)
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4 н.