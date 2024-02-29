Экс-член совета МВФ заявил, что санкции США меняют глобальную экономику

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Избыточное использование Вашингтоном санкционной политики оборачивается сокращением мировой торговли и изменением структуры глобальной экономики, заявил в беседе с РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
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