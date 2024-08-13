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Китай

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Спецпосланник председателя КНР будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Доминиканской Республики

Пекин, 13 августа /Синьхуа/ -- По приглашению президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, министр промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлун примет участие в церемонии инаугурации президента Луиса Абинадера на второй срок, которая состоится 16 августа в Санто-Доминго.

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