Спецпосланник председателя КНР будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Доминиканской Республики

Пекин, 13 августа /Синьхуа/ -- По приглашению президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, министр промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлун примет участие в церемонии инаугурации президента Луиса Абинадера на второй срок, которая состоится 16 августа в Санто-Доминго.