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Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Запорожском направлении, получили очередную партию дополнительной помощи

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Запорожском направлении, получили очередную партию дополнительной помощи

Представители фонда «Народный Фронт. Всё для победы» передали в подразделения 20 квадроциклов, рейдовые рюкзаки, тепловизоры, средства для чистки оружия, наколенники и тактические медицинские аптечки.

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