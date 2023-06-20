Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Запорожском направлении, получили очередную партию дополнительной помощи

Представители фонда «Народный Фронт. Всё для победы» передали в подразделения 20 квадроциклов, рейдовые рюкзаки, тепловизоры, средства для чистки оружия, наколенники и тактические медицинские аптечки.
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