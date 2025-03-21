В нескольких домах Приволжского района Казани отключат воду на сутки

В Приволжском районе Казани на некоторых улицах отключат воду с 9:00 25 марта до 9:00 26 марта. По данным казанского водоканала, это связано с подключением нового жилого комплекса на улице Дубравной к центральному водоснабжению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии