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Владимирские новости

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Во Владимире предложили построить два новых моста через Клязьму

Во Владимире предложили построить два новых моста через Клязьму

Новый мост через Клязьму планируют построить севернее посёлка Рахманов Перевоз, дорога к нему станет продолжением Суздальского проспекта и Константино-Еленинского проезда, её протяжённость составит порядка 3 километров.

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