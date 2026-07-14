Во Владимире предложили построить два новых моста через Клязьму

Новый мост через Клязьму планируют построить севернее посёлка Рахманов Перевоз, дорога к нему станет продолжением Суздальского проспекта и Константино-Еленинского проезда, её протяжённость составит порядка 3 километров.
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