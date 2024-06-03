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Русские "отжимают" Сокол и идут дальше: ВСУ контратакуют в Волчанске. Часов Яр скоро "проснется". HIMARS под Белгородом – Горячая сводка СВО

Русские "отжимают" Сокол и идут дальше: ВСУ контратакуют в Волчанске. Часов Яр скоро "проснется". HIMARS под Белгородом – Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com / MOD RussiaСегодня 4,2K прочитали Наши бойцы активно наступают под Авдеевкой и в районе Часов Яра.

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