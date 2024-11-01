Ученые нашли новый способ борьбы с сибирским шелкопрядом

Исследователи из Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск), Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (Санкт-Петербург) и Центра лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов (Красноярск) решили использовать для борьбы с сибирским шелкопрядом сразу два его паразита: циповирус DsCPV-1 и микроспоридию рода Nosema.