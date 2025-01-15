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Турецкий аналитик Дашдемир: Путин и Трамп установят дорожную карту по Украине

Турецкий аналитик Дашдемир: Путин и Трамп установят дорожную карту по Украине

Президент России Владимир Путин и избранный американский лидер Дональд Трамп определят дорожную карту по прекращению украинского конфликта, заявил глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир.

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