Турецкий аналитик Дашдемир: Путин и Трамп установят дорожную карту по Украине

Президент России Владимир Путин и избранный американский лидер Дональд Трамп определят дорожную карту по прекращению украинского конфликта, заявил глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир.
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