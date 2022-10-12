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Отделения «Почты России» будут принимать вторсырье

Отделения «Почты России» будут принимать вторсырье

Пункты сбора вторсырья откроются в отделениях «Почты России» в 2023 году. Россияне смогут сдать на переработку не только бумагу и пластик, но и электронику, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

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