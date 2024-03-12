Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на выборах

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos Действующий президент США Джо Байден набрал необходимое число делегатов национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах главы Штатов.
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