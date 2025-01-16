Новые экскурсии представят на киностудии в Ростокине

Киностудия Горького в Ростокине представляет новую экскурсионную программу «Путешествие в мир кино». Гости познакомятся с историей студии, увидят костюмы персонажей отечественных фильмов и узнают секреты кинопроизводства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии