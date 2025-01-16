РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Новые экскурсии представят на киностудии в Ростокине

Киностудия Горького в Ростокине представляет новую экскурсионную программу «Путешествие в мир кино». Гости познакомятся с историей студии, увидят костюмы персонажей отечественных фильмов и узнают секреты кинопроизводства.

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