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Регионы России

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Хоккейное «Торпедо» разгромило «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

Хоккейное «Торпедо» разгромило «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

«Торпедо» из Нижнего Новгорода одержало убедительную победу над хозяевами льда — командой «Сочи» — в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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