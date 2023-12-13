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Воровство по-крупному: Обман чиновников едва не закончился гибелью детей

Воровство по-крупному: Обман чиновников едва не закончился гибелью детей

Масштабный обман чиновников едва не закончился гибелью детей. Константин Крохин раскрыл воровство по-крупному в отечественной системе ЖКХ.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
К сожалению, подобные случаи - это ПРАВИЛО, нормальный чиновник в России - это ИСКЛЮЧЕНИЕ. Причем по всей Вертикали Власти. Если руководитель одного из районов Подмосковья за несколько лет &quot;руководства&quot; стал богаче на 9 миллиардов рублей ( 5 млрд хранил дома), вкл. около 1 700 объектов недвижимости на  &quot;своей&quot; территории  - то это ЧТО ?  Во первых - это точно психически ненормальный человек. И тупой. Умный ( пусть будет жадным, вороватым)  и психически устойчивый человек НИКОГДА не хранил столько налички дома и не покупал бы недвижку на подведомственной территории. А ведь над ним есть еще губернатор Подмосковья. Что этот губернатор оглох и ослеп, не видя, что творится в его регионе, где одно из подчиненных лиц &quot;развернулось&quot; и  несколько лет &quot;руководит&quot;, потеряв берега ?  Не верю. Значит, либо  губернатор в доле, либо сам откровенно тупой, а поэтому ничего не боится. Этот пример показывает, что при этой Вертикали Власти подобные описанной в статье ситуации - БУДУТ СТАБИЛЬНО повторяться и дальше...
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