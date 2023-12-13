Воровство по-крупному: Обман чиновников едва не закончился гибелью детей

ЮВ

Юрий Во

К сожалению, подобные случаи - это ПРАВИЛО, нормальный чиновник в России - это ИСКЛЮЧЕНИЕ. Причем по всей Вертикали Власти. Если руководитель одного из районов Подмосковья за несколько лет "руководства" стал богаче на 9 миллиардов рублей ( 5 млрд хранил дома), вкл. около 1 700 объектов недвижимости на "своей" территории - то это ЧТО ? Во первых - это точно психически ненормальный человек. И тупой. Умный ( пусть будет жадным, вороватым) и психически устойчивый человек НИКОГДА не хранил столько налички дома и не покупал бы недвижку на подведомственной территории. А ведь над ним есть еще губернатор Подмосковья. Что этот губернатор оглох и ослеп, не видя, что творится в его регионе, где одно из подчиненных лиц "развернулось" и несколько лет "руководит", потеряв берега ? Не верю. Значит, либо губернатор в доле, либо сам откровенно тупой, а поэтому ничего не боится. Этот пример показывает, что при этой Вертикали Власти подобные описанной в статье ситуации - БУДУТ СТАБИЛЬНО повторяться и дальше...