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Регионы России

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Миранчук забил третий гол сборной России в матче с Нигерией

Миранчук забил третий гол сборной России в матче с Нигерией

Сборная России забила третий мяч в ворота Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде.На 54-й минуте отличился Алексей Миранчук, которому ассистировал Александр Соболев.

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