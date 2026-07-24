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В Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей из десяти сёл

В Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей из десяти сёл

Власти Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию детей из десяти населённых пунктов Богиновской общины в Синельниковском районе, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

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