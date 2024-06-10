Дмитрия Матвеева, который убил зампреда организации “Зов народа” Антона Еговцева, отправили в СИЗО

Сегодня в Лобненском городском суде принято решение о мере пресечения для Дмитрия Матвеева, основного подозреваемого в убийстве заместителя председателя политического движения “Зов народа” Антона Еговцева.
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