Власти Финляндии выявили все принадлежащие россиянам объекты недвижимости в своей стране, поставили на учет и нанесли их на карту.
Всю недвижимость россиян в Финляндии хотят конфисковать. Для начала- поставили на учет
Комментарии
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Валентин Громов
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16 час.
Виктор Луговой
Ну, раз такая пьянка... Сайменскую канаву нам и конфисковывать не надо, она строилась Российской Империей, восстанавливалась Советским Союзом, сдавалась финикам в аренду... а принадлежит Российской Федерации. Шутят только со своими, а чужих стебут. А в игру в отнималки можно играть вдвоём. Но есть нюанцы: финство отымает чужое, а Расея вертает своё, а за ненадобностию умножает это своё на ноль. Вот ща как объявим всерасейскую ударную дестройку... до обеда канаву зароем. И останется финство с усосанной лапой.
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15 час.
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