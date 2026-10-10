Leonard Nimoy Turned Down A Popular Primetime Soap Opera To Join Star Trek

It's hard to imagine Star Trek: The Original Series without Leonard Nimoy as Spock, but Nimoy could have played a role on a soap opera instead.
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