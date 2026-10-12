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Nifty Futures Intraday Trend analysis for October 13, 2026

Nifty Futures Intraday Trend analysis for October 13, 2026

Nifty Futures Intraday Trend analysis for October 13, 2026 S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES NSE:NIFTY1! MastersinMarkets I maintain a bullish outlook on Nifty Futures for tomorrow, October 13, 2026.

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