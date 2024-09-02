Платить придется: с 1 сентября вводится новая графа по ЖКХ в квитанциях – касается владельцев квартир в многоэтажках Ольга БезродняяРоссияне скоро получат квитанции с расширенными данными, где появится новая графа, объясняющая причины дополнительных начислений.
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